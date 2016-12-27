"Ростех" пожалуется правительству на металлургов из-за повышения цен на 30%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. ГК "Ростех" планирует обратиться к правительству РФ с просьбой повлиять на металлургов, которые подняли цены за год примерно на 30%, заявил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов.

"Вообще у нас сейчас большая проблема с металлургами. Они подняли цены очень высоко — увеличили чуть ли не на 30%. Сразу на столько невозможно поднимать. Я понимаю до 10% — еще куда ни шло. Поэтому мы сейчас будем обращаться в правительство с просьбой, чтобы повлиять на них", — сказал Чемезов, пояснив, что речь идет о росте цен на металлопродукцию в годовом выражении.