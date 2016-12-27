Посол Франции отметил заинтересованность России в иностранных инвестициях

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. У российского руководства есть намерение содействовать иностранным инвестициям в страну, в РФ гораздо серьезнее стали относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

Дипломат рассказал о проблемах, о которых ему сообщают работающие в России французские бизнесмены. К первой группе сложностей посол отнес замедление экономического роста в РФ. "Мы надеемся, что ситуация улучшится, потому что Центральный банк России говорит нам, что намечается некий рост в 2017 году, и рост будет более заметным в 2018 году. Именно этим и объясняется тот факт, что ни одно французское предприятие из России не ушло", — пояснил Рипер.

Вторая категория проблем, по его словам, связана с санкциями и ответными мерами. Посол отметил, что они в меньшей степени затронули крупные предприятия, у которых есть собственные средства для развития, в большей степени пострадал малый и средний бизнес, потому что они не могут найти финансирование больше чем на 3 месяца на международном рынке.

В качестве третьей группы проблем посол назвал деловой климат: сложность законодательства, барьеры нетарифного характера, в некоторых случаях – коррупция. Дипломат отметил, что по всем этим проблемам Франция тесно работает с российскими властями, и "в общем и целом нам удается разрешать существующие проблемы".

На вопрос, отмечается ли какое-то улучшение по этой категории проблем, Рипер ответил положительно. "Да, действительно. Я считаю, что есть намерение российского руководства содействовать иностранным инвестициям в Россию. Вне всякого сомнения – РФ гораздо серьезнее начинает относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса", — полагает посол.

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