Посол Франции отметил заинтересованность России в иностранных инвестициях

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. У российского руководства есть намерение содействовать иностранным инвестициям в страну, в РФ гораздо серьезнее стали относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.
Вторая категория проблем, по его словам, связана с санкциями и ответными мерами. Посол отметил, что они в меньшей степени затронули крупные предприятия, у которых есть собственные средства для развития, в большей степени пострадал малый и средний бизнес, потому что они не могут найти финансирование больше чем на 3 месяца на международном рынке.
На вопрос, отмечается ли какое-то улучшение по этой категории проблем, Рипер ответил положительно. "Да, действительно. Я считаю, что есть намерение российского руководства содействовать иностранным инвестициям в Россию. Вне всякого сомнения – РФ гораздо серьезнее начинает относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса", — полагает посол.