GM-Avtovaz ушел в корпоративный отпуск до 9 января

САМАРА, 27 дек – РИА Новости. Завод GM-Avtovaz, совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа", ушел в зимний корпоративный отпуск до 9 января, сообщает пресс-служба предприятия.

"В соответствии с производственным графиком конвейер GM-Avtovaz будет остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно", — говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, в период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. С 9 января 2017 года конвейер СП возобновит работу.

В этом году завод GM-Avtovaz уходил в корпоративный отпуск дважды – в мае и январе.

Сотрудники "АвтоВАЗа" после выполнения производственного плана начали уходить в корпоративный отпуск с 19 декабря. В январе 2017 года работники "АвтоВАЗа" будут отдыхать вместе со всей страной в рамках общих новогодних каникул и выйдут на работу 9 января.

GM-Avtovaz зарегистрирован в 2001 году, General Motors и "АвтоВАЗу" принадлежит по 50% в СП. После того как американский концерн заявил о сворачивании производственных мощностей в России и частичном уходе с российского рынка, GM-Avtovaz остается единственным действующим производственным активом GM в РФ. В планах предприятия — запустить производство внедорожника Chevrolet Niva нового поколения, которое было отложено в связи с негативной ситуацией на авторынке.