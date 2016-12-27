"Онэксим" продала девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева

МОСКВА, 27 дек — РИА Недвижимость. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова закрыла сделку по продаже 90,99% акций девелоперской компании "ОПИН" структурам Романа Авдеева, говорится в сообщеннии группы.

"Покупателем выступили структуры Романа Авдеева. В рамках сделки группа "Онэксим" реализовала все принадлежащие ей акции ПАО "ОПИН", покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект "Торпедо", — сообщается в нем.

Акции ПАО "ОПИН" котируются на фондовой бирже ММВБ. На сегодняшний день общая площадь ее проектов составляет свыше 500 тысяч квадратных метров. Компания фокусируется на развитии мультиформатного жилья со всей сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой. Структуры Прохорова являлись инвестором девелопера с момента основания в 2002 году. С 2008 года контролирующим акционером компании стала группа "Онэксим".

Роман Авдеев, основной акционер Московского кредитного банка, владеет девелоперской ГК Ingrad. Ingrad специализируется на строительстве жилых комплексов в Москве и ближайшем Подмосковье. На сегодняшний день портфель текущих и перспективных проектов ГК составляет более 2 миллионов квадратных метров недвижимости в Московском регионе. Компания занимается развитием транспортно-пересадочного узла "Лесопарковая" и построит в его рамках около 100 тысяч квадратных метров жилья. Планируется строительство жилого комплекса с встроено-пристроенным детским садом, поликлиникой и школой на Варшавском шоссе, владение 170е на участке в 5 гектаров. Начало строительства и продаж намечено на второй квартал 2017 года.

Это уже третья сделка на российском строительном рынке в 2016 году. В середине июля ФСК "Лидер" приобрела 97% ДСК-1 путем безденежной сделки. Девелопер взял на себя обязательства по урегулированию проблем комбината с кредиторами. Задолженность ДСК-1 на конец 2015 года составляла 12,78 миллиарда рублей. В сентябре стало известно о покупке совладельцем ГК ПИК Сергеем Гордеевым ГК "Мортон". Неделю назад группа компаний ПИК завершила сделку по приобретению группы компаний "Мортон" у принадлежащей Сергею Гордееву Horus Real Estate Fund I B.V.