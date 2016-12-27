"Вертолеты России" возглавит замглавы Минпромторга Богинский

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Холдинг "Вертолеты России" после перехода Александра Михеева в Рособоронэкспорт возглавит нынешний замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Кандидатуры утверждены, утверждены уже и на совете директоров Рособоронэкспорта и "Вертолетов России", и наблюдательном совете "Ростеха". С 9-го числа (января) заступит на новую должность директором "Рособоронэкспорта" Михеев Александр Александрович. На его место в "Вертолеты России" придет Андрей Богинский, но после того, как его освободят с должности заместителя министра, это будет распоряжение правительства. В "Технодинамику" придет Насенков (Игорь, первый замглавы КРЭТа – ред.) Кузюк (Максим, нынешний гендиректор "Технодинамики" – ред.) придет в "Ростех", будет управляющим директором", — рассказал Чемезов.