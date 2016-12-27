"Ростех" конвертирует в акции весь долг "АвтоВАЗа" в 51 миллиард рублей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. ГК "Ростех" на втором этапе рекапитализации "АвтоВАЗа" планирует конвертировать в акции весь долг компании перед госкорпорацией в размере 51 миллиард рублей, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас второй этап (рекапитализации) запланирован до июля 2017 года. Мы конвертируем те займы, которые были сделаны и альянсом (Renault-Nissan), и "Ростехом". У альянса где-то 34 миллиарда рублей, и у нас еще 51 миллиард рублей", — сказал он.

Чемезов пояснил, что после завершения этой процедуры совместное предприятие альянса Renault-Nissan и "Ростеха" Alliance Rostec Auto B.V. будет владеть "порядка 95%" "АвтоВАЗа". При этом, как отметил Чемезов, "Ростех" сохранит за собой блокпакет предприятия.