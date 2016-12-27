"Ростех" допустил объединение "Курганмашзавода" с "Уралвагонзаводом"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Ростех" допускает объединение "Курганмашзавода" (военное предприятие концерна "Тракторные заводы") с НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) после получения этих активов, следует из слов главы госкорпорации Сергея Чемезова.

По его словам, указ о передаче "Ростеху" УВЗ пока не подписан, поэтому сейчас рано говорить, что корпорация будет дальше делать с этим активом. Предприятие концерна "Тракторные заводы" — "Курганмашзавод", продолжил Чемезов, в очень тяжелом финансовом положении, и Внешэкономбанк будет его забирать себе.

"Мы обсуждаем возможное наше участие в финансовом оздоровлении этого актива. Скорее всего, он будет передан нам в управление банком. Дальше уже, все зависит от того, если указ будет подписан по УВЗ, может, мы эти два актива объединим в холдинг. Схожие компетенции — бронетехника", — сообщил Чемезов журналистам.

"Ростех", как сообщалось, готовится к получению ряда активов "Тракторных заводов" — "Курганмашзавода", Липецкого завода гусеничных тягачей, Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ, Зауральского кузнечно-литейного завода, Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ). Интеграция дивизиона в структуру "Ростеха" должна завершиться в 2017 году.

"Очень многие предприятия работают — то же Волгоградское предприятие, которое изготавливает броневой лист, они делают как для УВЗ, так и для Круганмашзавода, вооружение много в том числе и мы делаем, комплектующие, в частности, Швабе, системы связи тоже делаются наши и для УВЗ, и для "Курганмашзавода". Там долгов очень много (УВЗ — ред.)", — добавил Чемезов.

Газета "Ведомости" в октябре написала, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, якобы недовольный работой "Уралвагонзавода", написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил сменить руководство предприятия и передать УВЗ "Ростеху". Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре сообщал, что концерн "Уралвагонзавод" войдет в состав "Ростеха" в течение полугода.