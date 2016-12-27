"Ростех" допустил объединение "Курганмашзавода" с "Уралвагонзаводом"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Ростех" допускает объединение "Курганмашзавода" (военное предприятие концерна "Тракторные заводы") с НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) после получения этих активов, следует из слов главы госкорпорации Сергея Чемезова.
"Мы обсуждаем возможное наше участие в финансовом оздоровлении этого актива. Скорее всего, он будет передан нам в управление банком. Дальше уже, все зависит от того, если указ будет подписан по УВЗ, может, мы эти два актива объединим в холдинг. Схожие компетенции — бронетехника", — сообщил Чемезов журналистам.
"Очень многие предприятия работают — то же Волгоградское предприятие, которое изготавливает броневой лист, они делают как для УВЗ, так и для Круганмашзавода, вооружение много в том числе и мы делаем, комплектующие, в частности, Швабе, системы связи тоже делаются наши и для УВЗ, и для "Курганмашзавода". Там долгов очень много (УВЗ — ред.)", — добавил Чемезов.
Газета "Ведомости" в октябре написала, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, якобы недовольный работой "Уралвагонзавода", написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил сменить руководство предприятия и передать УВЗ "Ростеху". Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре сообщал, что концерн "Уралвагонзавод" войдет в состав "Ростеха" в течение полугода.