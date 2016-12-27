Азербайджан начнет снижать суточную добычу нефти с 1 января

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан с 1 января начинает процесс снижения посуточной нефтедобычи согласно договоренностям с ОПЕК, но это не означает, что республика сразу же снизит суточную добычу на заявленные 35 тысяч баррелей, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. 11 стран, не входящих в ОПЕК, включая Азербайджан, 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявлял, что страна в соответствии с договоренностями сократит добычу в 2017 году на 35 тысяч баррелей в сутки. В то же время Минэнерго Азербайджана позже сообщало, что в прогнозе добычи нефти на следующий год заложено сокращение добычи в диапазоне 35-42 тысячи баррелей в сутки по сравнению с текущим годом.