Азербайджан начнет снижать суточную добычу нефти с 1 января

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан с 1 января начинает процесс снижения посуточной нефтедобычи согласно договоренностям с ОПЕК, но это не означает, что республика сразу же снизит суточную добычу на заявленные 35 тысяч баррелей, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

"Как известно, на встрече ОПЕК и стран, не входящих в нефтяной картель, было принято решение сократить добычу нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Тут главная цель – не допустить увеличение нефтедобычи в 2017 году. В реальности страны, не входящие в ОПЕК, не имеют какой-либо юридической обязанности перед ОПЕК. С 1 января решение ОПЕК вступает в силу, Азербайджан начинает процесс снижения. ОПЕК ожидает снижения в течение шести месяцев. То есть это вовсе не означает, что Азербайджан сразу же 1 января сократит посуточную нефтедобычу на 35 тысяч баррелей", — сказала Алиева.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. 11 стран, не входящих в ОПЕК, включая Азербайджан, 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявлял, что страна в соответствии с договоренностями сократит добычу в 2017 году на 35 тысяч баррелей в сутки. В то же время Минэнерго Азербайджана позже сообщало, что в прогнозе добычи нефти на следующий год заложено сокращение добычи в диапазоне 35-42 тысячи баррелей в сутки по сравнению с текущим годом.