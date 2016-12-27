"АвтоВАЗ" разместил 2,9 миллиарда акций и привлек 26,141 миллиарда рублей
09:2327.12.2016
(обновлено: 09:29 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" завершил размещение 2,9 миллиарда акций в рамках допэмиссии, привлек 26,141 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 миллиарда 904 миллиона 524 тысячи 987 штук. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что акции, размещенные по открытой подписке, были оплачены денежными средствами в сумме 26,141 миллиарда рублей.