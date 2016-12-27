Нефть торгуется разнонаправленно из-за рождественских праздников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Цены на нефть во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, объем торгов остается низким в связи с празднованием в мире католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

Как соглашение о сокращении добычи нефти повлияет на ее цену? Цены на нефть значительно вырастут

Рост будет, но несущественный

Ничего не изменится 13312

По состоянию на 09.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% — до 55,80 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,08% — до 53,06 доллара за баррель.

В понедельник из-за рождественских праздников многие торговые площадки, в том числе рынок нефти, были закрыты. Во вторник активность инвесторов остается слабой. Биржи Австралии, Гонконга, Великобритании не работают вторую сессию подряд.

В то же время близится дата начала выполнения странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами соглашения по ограничению добычи нефти. Это поддерживает позитивное настроение на рынке.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Дата начала сокращения производства приближается, но из-за того, что сейчас мы слышим мало новостей о производителях (нефти — ред.), рынок застрял на месте", — прокомментировал агентству Рейтер старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акута (Tomomichi Akuta).