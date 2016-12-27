Нефть торгуется разнонаправленно из-за рождественских праздников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Цены на нефть во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, объем торгов остается низким в связи с празднованием в мире католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник из-за рождественских праздников многие торговые площадки, в том числе рынок нефти, были закрыты. Во вторник активность инвесторов остается слабой. Биржи Австралии, Гонконга, Великобритании не работают вторую сессию подряд.
В то же время близится дата начала выполнения странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами соглашения по ограничению добычи нефти. Это поддерживает позитивное настроение на рынке.
"Дата начала сокращения производства приближается, но из-за того, что сейчас мы слышим мало новостей о производителях (нефти — ред.), рынок застрял на месте", — прокомментировал агентству Рейтер старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акута (Tomomichi Akuta).