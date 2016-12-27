Прибыль крупных промышленных предприятий КНР в ноябре выросла на 14,5%

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Прибыль крупных промышленных предприятий КНР в ноябре в годовом выражении выросла на 14,5%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

В октябре прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 9,8%, составив 616,1 миллиарда юаней (около 89,1 миллиарда долларов США). В ноябре этот показатель составил 774,6 миллиарда юаней (111,5 миллиарда долларов США).

По данным госстатбюро КНР, росту прибыли поспособствовали рост объема производства и продаж продукции промышленного производства, развитие производства электронной продукции, специального оборудования и развитие отрасли нефтепереработки.

При этом в период с января по ноябрь общая прибыль крупных промпредприятий КНР выросла на 9,4%, составив 6,033 триллиона юаней (868,5 миллиарда долларов США).

Также отмечается, что общая прибыль предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период снизилась на 36,2%; прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 13,7%; прибыль компаний, занятых в производстве и снабжении электричества, тепловой энергии и газа снизились на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общей сложности из 41 крупного предприятия у 30 — доходы выросли, у десяти — сократились, у одного — остались на прежнем уровне. Крупными компаниями в Китае считаются предприятия с годовым доходом более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов).