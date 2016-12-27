Ростех допускает передачу АФК "Система" контроля в СП по радиоэлектронике

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" допускает передачу АФК "Система" контроля в совместном предприятии по радиоэлектронике, которое планируют создать стороны, рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Ростех" и АФК "Система" планируют объединить часть активов и создать совместное предприятие, в которое будут внесены профильные активы с обеих сторон. Прежде всего, по словам Чемезова, речь идет о "Росэлектронике" со стороны "Ростеха" и институте РТИ со стороны АФК.

"Мы оценим доли — все зависит от того, какова будет оценка всех активов, которые вносим (Ростех — ред.) и которые вносит АФК "Система". Какой-то конкретной задачи мы не ставили, вполне возможно, что у "Системы" может быть и контроль, а может, и у нас останется контроль. Цель – объединить активы, которые работают с однотипной продукцией с тем, чтобы те возможности, которые имеются у РТИ (концерн "Системы" — ред.) и у "Росэлектроники" (холдинг "Ростеха") объединить. Это объединение имеющихся компетенций", — пояснил он.

"Возможно, если со своей стороны АФК захочет иметь контроль — пожалуйста, и их доля будет оценена меньше нашей, то чтоб получить контроль, им нужно внести деньги. Мы не возражаем, если они это захотят сделать", — добавил глава Ростеха.