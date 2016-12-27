Доклад: Стратегия–2020 реализована в России примерно на треть

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Положения стратегии социально-экономического развития России до 2020 года (Стратегия-2020) в настоящий момент реализованы в России примерно на треть, показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
"В целом эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер — 29,5%. Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена лишь на треть ("в незначительной мере"), что говорит о формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям Стратегии-2020", — отмечают авторы исследования.
"Работа была сделана не зря. Она позволила проинвентаризировать проблемы. Это был правильный шаг. Такие документы периодически должны создаваться… Она до сих пор актуальна, с поправкой на санкции, нефтяные цены, новые макроэкономические условия и прочее", — приводятся в тексте исследования слова одного из респондентов.
Процент реализации
Опрошенные эксперты отмечают, что полностью реализовано всего 6,8% мер, причем в большинстве случаев они являются техническими, не требующими изменения институциональной среды, механизмов работы государственного аппарата. В основном это улучшающие организационные инновации, но не реформы и коренные изменения, отвечающие реальным вызовам.
Согласно оценкам экспертов, лишь немногие меры были выполнены в полном объеме без попыток искажения заложенных в них решений и принципов. "Например, к таким мерам относится создание Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния, установка автоматизированных комплексов фиксации нарушения правил дорожного движения и ряд других немногочисленных мер", — отмечают в ЦСР.
К направлениям социально-экономической политики, по которым количество выполненных мер Стратегии-2020 находится на уровне 50% и более, относятся сектор среднего образования, политика России на международной арене, в том числе на постсоветском пространстве, развитие финансового и банковского сектора.