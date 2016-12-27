Полтавченко: промплощадкой GM в Петербурге интересуется ряд компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Производственной площадкой, принадлежащей американскому автомобильному концерну General Motors в Санкт-Петербурге, интересуется целый ряд компаний, в том числе европейских, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

GM ввел в эксплуатацию завод в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 года. Предприятие производило модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac. 18 марта 2015 года концерн GM заявил о выводе с российского рынка бренда Opel и о том, что к середине 2015 года законсервирует завод в Петербурге. На заводе работало около 1 тысячи сотрудников. С 1 июля 2015 года GM остановил и законсервировал производство в Петербурге.

"К этой площадке есть целый ряд интересантов, в том числе, из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу", — сказал Полтавченко.

Он также не исключает возможность того, что GM может вернуться в проект.

"Сейчас, я так понимаю, "мяч на стороне" GM. Кто в конечном итоге придет? Я не исключаю, что еще и GM вернется. Если они найдут свою нишу, может быть, предложат новую линейку автомобилей, которая будет востребована в стране, с удовольствием с ними поработаем. Помогать мы будем любому инвестору, независимо от того, из какой страны и какую корпорацию представляет", — отметил губернатор.

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