Полтавченко: промплощадкой GM в Петербурге интересуется ряд компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Производственной площадкой, принадлежащей американскому автомобильному концерну General Motors в Санкт-Петербурге, интересуется целый ряд компаний, в том числе европейских, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.
"К этой площадке есть целый ряд интересантов, в том числе, из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу", — сказал Полтавченко.
"Сейчас, я так понимаю, "мяч на стороне" GM. Кто в конечном итоге придет? Я не исключаю, что еще и GM вернется. Если они найдут свою нишу, может быть, предложат новую линейку автомобилей, которая будет востребована в стране, с удовольствием с ними поработаем. Помогать мы будем любому инвестору, независимо от того, из какой страны и какую корпорацию представляет", — отметил губернатор.