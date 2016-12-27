Полтавченко: Петербург продолжит оказывать поддержку автопроизводителям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга продолжат оказывать необходимые виды поддержки автопроизводителям, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Правительство Санкт-Петербурга оказывало, оказывает и будет оказывать автопроизводителям все необходимые виды поддержки. Со всеми заводами у города подписаны меморандумы или соглашения о взаимодействии, где четко определены обязательства сторон. Мы все свои обязательства выполняем. Например, вы знаете, что мы в этом году приняли такую меру поддержки — освобождение от транспортного налога тех, кто приобретает произведенный в России автомобиль", — сказал он.

Он также рассчитывает, что по итогам 2016 года объем производства легковых автомобилей в Петербурге сохранится на уровне прошлого года.

"По сравнению с показателями прошлого года там есть небольшое падение – порядка 6%. Но я думаю, что в итоге автокластер не просядет. В ноябре 2016 года темпы роста в отрасли несколько ускорились по сравнению с ноябрем 2015 года — на 1,9%. Более того, Toyota по итогам 11 месяцев увеличила производство на 13,1%, а Nissan — на 14%. Значит, есть хорошие шансы, что по итогам 2016 года объемы производства легковых автомобилей Петербург сохранит на уровне 2015 года", — сказал губернатор.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые выпускают 9 моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.