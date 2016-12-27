Медведев проведет заседание комиссии по развитию СКФО

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), участники которой обсудят развитие топливно-энергетического комплекса этого региона, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Участники заседания обсудят актуальное состояние и вопросы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также планы работы правительственной комиссии в 2017 году", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В марте этого года председатель правительства поручил Минкавказу, Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о размещении на территории СКФО производства оборудования, запасных частей и комплектующих изделий для топливно-энергетического комплекса, в том числе в рамках отраслевых программ замещения импорта, а также региональных программ развития промышленности.

На территории СКФО из предприятий ТЭК работают, в частности, "Роснефть", "Лукойл", МРСК Северного Кавказа, ОГК-2, "Энел Россия", "Русгидро".