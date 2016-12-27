Ростех может продать "Полюсу" 25% в СП по Сухому Логу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" может продать "Полюсу" 25% в совместном предприятии "СЛ Золото" по золоторудному месторождению Сухой Лог после начала строительства, рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
Ранее стало известно, что на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог подали две компании "СЛ Золото" (СП Ростеха и "Полюса") и "Золото Бодайбо", залог в 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января. Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению назначен на 26 января. Прием заявок продлится до 28 декабря.
Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли "Полюс", ГК "Ростех", Polymetal, Nordgold, Kinross, "Высочайший".