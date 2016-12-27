Ростех может продать "Полюсу" 25% в СП по Сухому Логу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" может продать "Полюсу" 25% в совместном предприятии "СЛ Золото" по золоторудному месторождению Сухой Лог после начала строительства, рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Почему мы выбрали именно "Полюс", потому что у них уже в этом регионе есть свои мощности, они ведут разработки месторождений. Поэтому вполне могут подойти к нам как партнеры стратегические. Трудный проект, будем работать. Вот сейчас пока, на сегодняшний день, у нас 49%/51% (у "Ростеха 49%). Потом мы, думаю что 25% продадим тоже "Полюс Золоту" – у нас с ними соглашение прописано, что на условиях опциона мы им продаем еще 25%. Я думаю, как начнем строительство – можем продать. Цена не прописана, это будет рыночная сделка", — отметил Чемезов.

Ранее стало известно, что на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог подали две компании "СЛ Золото" (СП Ростеха и "Полюса") и "Золото Бодайбо", залог в 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января. Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению назначен на 26 января. Прием заявок продлится до 28 декабря.

Учредителями "СЛ Золото" стали АО "Полюс", входящее в ПАО "Полюс", и структура Ростеха "РТ-Глобальные Ресурсы". "Полюсу" принадлежит 51% в СП, Ростеху — 49%. Ранее СМИ сообщали, что ООО "Золото Бодайбо" создали Ибрагим Паланкоев, которого связывают с Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли "Полюс", ГК "Ростех", Polymetal, Nordgold, Kinross, "Высочайший".