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Экономика

Суд признал долг ритейлера Carlo Pazolini перед Сбербанком

12:1826.12.2016
(обновлено: 23:31 26.12.2016)
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Здание Федерального арбитражного суда Московского округа. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным долг крупного российского обувного ритейлера АО "Фирма "Анта" (бренд Carlo Pazolini) перед Сбербанком в размере более 2,4 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

Высокий суд Лондона. Архивное фото
© Flickr/ Jiong Sheng
Лондонский суд приговорил владельца Carlo Pazolini к 1,5 годам заключения

Суд произвел процессуальную замену Сбербанка на зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию NPL Invest Ltd, учитывая договор цессии от 31 августа 2016 года, по которому крупнейший российский банк уступил права требования к должнику, и определение Басманного суда от 17 ноября 2016 года о замене взыскателя в гражданском деле. Арбитраж Москвы включил долг перед NPL Invest Ltd в размере более 2,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов фирмы "Анта".

Столичный арбитраж в августе по заявлению Альфа-банка ввел в обувном ритейлере процедуру наблюдения. Суд тогда признал обоснованными требования банка к компании в размере около 724 миллионов рублей основного долга и около 139 миллионов рублей неустойки. Эти суммы внесены в реестр требований кредиторов должника. Арбитраж Москвы утвердил временным управляющим АО "Фирма "Анта" Майю Яровикову. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 20 января 2017 года.

В настоящее время в деле о банкротстве фирмы "Анта" к должнику поданы требования Альфа-банка на 1,9 миллиарда рублей, Юникредит Банка — на 540 миллионов рублей, Промсвязьбанка — на 533 миллиона рублей. Ранее суд включил в реестр долг перед АТБ Банком в размере около 739 миллионов рублей и NPL Invest Ltd в размере 532 миллиона рублей.

В августе в Альфа-банке сообщили РИА Новости, что Высокий суд Лондона приговорил основателя и совладельца сети обувных магазинов Carlo Pazolini Илью Резника к 18 месяцам заключения за "неуважение к суду", а также обязал компенсировать расходы истца в размере 80 тысяч долларов. Суд также обязал Резника раскрыть данные обо всех своих активах стоимостью дороже 10 тысяч долларов.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения обращения Альфа-банка, которому обувной ритейлер задолжал около 80 миллионов долларов. Поручителем по кредитам выступил сам владелец сети. Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на представителей банка, Резник не раскрыл данные о размере личных активов в суде.

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