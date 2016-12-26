Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ снизился

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в секции нефтепродуктов в понедельник сократился на 7,24% по сравнению с предыдущим торговым днем — до 3,56 миллиарда рублей, следует из материалов биржи.

В натуральном выражении объем торгов снизился на 7,66% и составил 102,21 тысячи тонн. Наиболее активно торговались дизтопливо и бензины – 40,39 тысячи и 36,9 тысячи тонн соответственно.

Динамика цен была в основном положительной. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который вырос на 0,78%, до 11,695 тысячи рублей за тонну.

Бензин "Регуляр-92" подешевел на 0,09%, до 40,361 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" подорожал на 0,05%, до 41,742 тысячи рублей за тонну. Цена на летнее дизтопливо сократилась на 0,63%, до 35,569 тысячи рублей за тонну, на межсезонное — выросла на 0,73%, до 34,779 тысячи рублей за тонну, на зимнее — на 0,22%, до 41,936 тысячи рублей за тонну. Авиатопливо подорожало на 0,39%, до 36,677 тысячи рублей за тонну.

В секции срочного рынка АО "СПбМТСБ" по состоянию на 15.00 было заключено две сделки общим объемом 40 контрактов на 1,6 миллиона рублей.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организуя торги реальным товаром и срочными контрактами. На основе сделок, заключенных в ходе торгов, СПбМТСБ ежедневно рассчитывает и публикует значения индексов нефтепродуктов. В состав учредителей биржи, в частности, входят "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Роснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз".