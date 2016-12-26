Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ снизился

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в секции нефтепродуктов в понедельник сократился на 7,24% по сравнению с предыдущим торговым днем — до 3,56 миллиарда рублей, следует из материалов биржи.
В натуральном выражении объем торгов снизился на 7,66% и составил 102,21 тысячи тонн. Наиболее активно торговались дизтопливо и бензины – 40,39 тысячи и 36,9 тысячи тонн соответственно.
Динамика цен была в основном положительной. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который вырос на 0,78%, до 11,695 тысячи рублей за тонну.
Бензин "Регуляр-92" подешевел на 0,09%, до 40,361 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" подорожал на 0,05%, до 41,742 тысячи рублей за тонну. Цена на летнее дизтопливо сократилась на 0,63%, до 35,569 тысячи рублей за тонну, на межсезонное — выросла на 0,73%, до 34,779 тысячи рублей за тонну, на зимнее — на 0,22%, до 41,936 тысячи рублей за тонну. Авиатопливо подорожало на 0,39%, до 36,677 тысячи рублей за тонну.
СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организуя торги реальным товаром и срочными контрактами. На основе сделок, заключенных в ходе торгов, СПбМТСБ ежедневно рассчитывает и публикует значения индексов нефтепродуктов. В состав учредителей биржи, в частности, входят "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Роснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз".