Центробанк 27 декабря проведет недельный депозитный аукцион

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России проведет 27 декабря депозитный аукцион сроком одна неделя, говорится в сообщении регулятора.

Максимальная возможная процентная ставка, указываемая в заявке — 10% годовых, дата привлечения денежных средств — 28 декабря, дата возврата денежных средств и уплаты процентов — 11 января 2017 года.

В начале августа ЦБ впервые за 1,5 года провел депозитный аукцион. Тогда лимит аукциона составил 100 миллиардов рублей при поданных заявках банков на 186,9 миллиарда.

Ранее ЦБ пояснял, что проведение депозитного аукциона по абсорбированию ликвидности вместо аукциона РЕПО по предоставлению денежных средств связано с притоком ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу в начале августа. В этих условиях спрос банковского сектора на ликвидность снизился, а ее предложение возросло.