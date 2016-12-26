"Роснефть" выиграла аукционы на три нефтяных участка в Оренбургской области

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дочернее предприятие "Роснефти" — "Оренбургнефть" — выиграло аукционы на получение лицензии на право пользования недрами трех нефтяных участков в Оренбургской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Дочернее предприятие "Роснефти" выиграло аукциона на три участка недр в Оренбургской области, предложив более 3,4 миллиарда рублей", — сказал Донской.

Аукционы на право получения лицензии на Екатериновский, Юртаевский и Чернояровский нефтяные участки прошли 23 декабря.

При этом по одному из участков платеж на аукционе был увеличен в 55 раз — до 1,2 миллиарда рублей, отметил Донской.

В ноябре "Оренбургнефть" выиграла аукционы на Алдаркинский и Кинельский нефтегазовые участки в Оренбургской области, предложив за них около 1 миллиарда рублей. Платеж на аукционе по Алдаркинскому участку был увеличен в 65 раз.