"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Группа "Аэрофлот" в январе-ноябре 2016 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% — до 40 миллионов человек, сообщила компания.

"За одиннадцать месяцев 2016 года группа "Аэрофлот" перевезла 40 миллионов пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 26,6 миллиона пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 11,2%.

Процент занятости пассажирских кресел по группе увеличился на 3 процентных пункта (п.п.) и составил 81,8%, по компании показатель увеличился на 1,7 п.п. — до 81,6%.

В ноябре 2016 года группа перевезла 3,3 миллиона пассажиров, что на 13,2% превышает результат за ноябрь 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в ноябре составило 2,3 миллиона человек, увеличившись на 12,2%. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в ноябре вырос на 18,1%, пассажирооборот авиакомпании — на 11,6%.

Процент занятости пассажирских кресел в отчетном месяце увеличился для группы "Аэрофлот" на 3,2 п.п., до 77,7% и на 1,9 п.п. — до 77,7% для авиакомпании "Аэрофлот".