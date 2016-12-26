Доллар продолжает дешеветь к евро и иене на фоне рождественских праздников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Американская валюта в понедельник продолжает дешеветь к евро и иене из-за низкого объема торгов в связи с празднованием католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск курс доллара к иене опускался до 117,04 иены за доллар со 117,32 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с 1,0456 на предыдущем закрытии.

В понедельник в связи с празднованием католического Рождества были закрыты биржи Австралии и Гонконга, не ведутся торги в Европе. Рынки США, Канады, Мексики и ряда других стран также закрыты из-за праздников. Торги на рынках нефти и золота остановлены.

"Трейдеры неактивны, зарубежные рынки закрыты на Рождество", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего валютного трейдера FX Prim Марито Уэды (Marito Ueda).