В Азиатско-Тихоокеанском регионе биржи завершили торги в основном ростом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, завершили торги положительной динамикой при небольших объемах торгов в связи с празднованием католического Рождества в мире, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,40%, до 3122,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1978,37 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,09%, до 2037,79 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,16%, до 19396,64 пункта.

Биржи Австралии и Гонконга из-за праздника в понедельник закрыты. В пятницу австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,28%, до 5627,90 пункта, гонконгский Hang Seng Index — также на 0,28%, до 21574,76 пункта.

Инвесторы отреагировали на новость о том, что японская компания Nintendo, разработчик игры Pokemon Go, выпустит в следующем году три игры для смартфонов, пишет газета The Wall Street Journal. "Фондовый рынок думает, что они (инвесторы — ред.) могут заработать прибыль на новых (играх компании Nintendo — ред.)", — цитирует газета аналитика SMBC Nikko Securities Эйдзи Маэду (Eiji Maeda).

Акции Nintendo подорожали по итогам торгов на 4,07%, до 24555 иены за бумагу. Но удорожание иены способствовало снижению японских индексов. Курс японской валюты растет к доллару на фоне также низких объемов валютных торгов.

Удорожание иены наносит ущерб японским экспортоориентированным компаниям, так как снижает доходы от экспорта в японской валюте. Так, акции автопроизводителя Suzuki Motor подешевели на 1,08%, до 4122 иен за бумагу, акции автоконцерна Toyota уменьшились в цене на 1,40%, до 6991 иены.