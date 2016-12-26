В Подмосковье выросла сумма налогов на прибыль

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Сумма налогов на прибыль в 2016 году в Подмосковье выросла на 22% по сравнению с прошедшим годом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании высшего совета при губернаторе Московской области.

"Могу сказать, что нас очень порадовала в этом году динамика по налогу на прибыль. Мы видим темп плюс 22% к декабрю 2015 года… Важный показатель, но гораздо важнее все-таки видеть такие повышенные темпы каждый год", — сказал Воробьев.

При этом губернатор отметил, что в регионе по-прежнему значительная часть трудоспособного населения ездит на работу в Москву, что приводит к тому, что бюджет недополучает часть налогов на доходы физических лиц.