"Татнефть" продала свою долю в "Нижнекамскнефтехиме"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. "Татнефть" в понедельник закрыла сделку по продаже своей доли в ПАО "Нижнекамскнефтехим", составлявшей почти 25% акций, сообщается в материалах компании.

"Татнефти" принадлежало 402,81 миллиона акций "Нижнекамскнефтехима", или 24,99%. Дата прекращения права распоряжаться этим количеством голосов — 26 декабря.

"Татнефть" 21 декабря сообщала, что заключила договор о продаже 24,9% акций "Нижнекамскнефтехима" группе компаний ТАИФ. Сделка оценивалась в 32 миллиарда рублей. "Татнефть" приобрела 402,813 миллиона обыкновенных акций "Нижнекамскнефтехима" в марте.

Как сообщалось ранее, стороны планировали провести расчеты и закрыть сделку до конца 2016 года.