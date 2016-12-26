"Роснефть" в понедельник соберет заявки на биржевые облигации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. НК "Роснефть" в понедельник соберет заявки на биржевые облигации, говорится в сообщении компании.

Заявки на ценные бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, компания собирает с 16.00 до 16.30 мск.

Объем размещаемого транша облигаций не указывается.

На прошлой неделе компания разместила в рамках программы биржевые облигации на 30 миллиардов рублей со ставкой первого купона в размере 9,39% годовых. Первый транш биржевых облигаций на 600 миллиардов рублей в рамках программы компания разместила в начале декабря.