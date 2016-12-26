Эксперт считает, что в 2017 году средняя ставка по ипотеке составит 11%

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Средняя ставка по ипотеке в России составит 11% в 2017 году, сообщил в интервью "РИА Недвижимость" коммерческий директор группы компаний "Кортрос" Василий Фетисов.

"Глава АИЖК Александр Плутник недавно говорил, что, по его мнению, ставка в 2017 году опустится ниже 10%. На мой взгляд, действительно, будут предложения с процентной ставкой ниже 10% начиная со второго-третьего квартала 2017 года. Но в среднем по году, я думаю, они будут в районе 11% ", — сказал Фетисов.

По его мнению, эта ставка не плохая, но если бы она была меньше 10%, было бы совсем хорошо.

"Это некая психологическая граница, которая серьезно увеличивает количество потенциальных заемщиков", — отметил Фетисов.

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