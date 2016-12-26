Россельхозбанк снизил ставки по потребкредитам по ряду программ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам в рамках нескольких программ в среднем на 2,4-2,9 процентного пункта, сообщил банк в понедельник.

"Россельхозбанк объявляет о запуске акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для участников "зарплатных" проектов, "надежных" клиентов банка, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих. В среднем в рамках акции снижение ставок составило 2,4-2,9 процентного пункта", — говорится в сообщении.

Так, размер ставок при согласии клиента на страхование жизни и здоровья составят от 13,5% до 15,5% годовых в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения. Льготные процентные ставки устанавливаются при оформлении кредитов на сумму от 150 тысяч рублей до 2 миллионов рублей на срок до пяти лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно, уточняется в сообщении.

Также банк сообщает, что с ноября были снижены процентные ставки по ряду специальных программ. При согласии клиента на страхование жизни и здоровья ставка от 12,9% годовых действует по потребительским кредитам для участников зарплатных проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тысяч рублей на срок до года, а также по специальным программам для пенсионеров.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 октября 2016 года занимал шестое место в банковской системе РФ.