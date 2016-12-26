"Новатэк" в рамках buy back выкупил свои GDR на $597,6 тысячи

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Дочернее общество "Новатэка" — Novatek Equity Limited, зарегистрированное на Кипре, 23 декабря приобрело глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании на Лондонской фондовой бирже в рамках программы buy back на общую сумму 597,6 тысячи долларов, говорится в сообщении "Новатэка".

Котировки закрытия на эту дату составили 124,5 доллара за одну расписку. Приобретенный объем GDR позволяет выкупить 48 тысяч обыкновенных акций "Новатэка". В результате сделки Novatek Equity Limited получила 0,0016% уставного капитала "Новатэка", увеличив свою долю в компании до 0,6139%.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил программу приобретения (выкупа) обыкновенных акций компании (включая глобальные депозитарные расписки, GDR, удостоверяющие права на обыкновенные акции из расчета одна GDR на 10 акций), на общую сумму до 600 миллионов долларов. В конце мая "Новатэк" продлил программу buy back на год, до 7 июня 2017 года, с сохранением всех условий выкупа.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.

"Новатэк" — один из крупнейших по объемам добычи производителей природного газа в России. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 90% российской и приблизительно 17% мировой добычи.

Чистая прибыль компании по РСБУ за первые три квартала 2016 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 117,437 миллиарда рублей.