Медведев предложил увеличить штрафы для гостиниц за завышение "звездности"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев нашел слишком низкими штрафы для гостиниц за завышение ими своей "звездности", и считает необходимым ответственность ужесточить — об этом он заявил на заседании правительства.

"Вводится обязательная классификация гостиниц по уровню сервиса, чтобы те, кто путешествуют по нашей стране, отдыхают на курортах могли рассчитывать на услуги, которые адекватны заплаченным деньгам, и прекратилась практика, когда сами гостиницы приукрашивают действительность, те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой", — сказал он.

"Введение классификации будет поэтапным, с крупных гостиниц, в которых более 50 номеров — для них требования вступают в силу с 1 января 2018 года, еще через год это будут средние гостиницы, более 15 номеров до 50 номеров, и еще через один год — остальные гостиницы", — продолжил премьер.

По его словам, классификацией будут заниматься специально аккредитованные организации, а для нарушителей, которые собираются работать без свидетельства или "продолжать дезинформацию сеять по поводу "звездности", вводятся штрафы.

"Я, кстати, посмотрел в законопроекте, штрафы эти носят, на мой взгляд, абсолютно символический характер. Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7 тысяч рублей, я не знаю. Надо посмотреть законопроект на предмет увеличения ответственности, это все-таки ответственность, по сути, юридических лиц и должностных лиц", — подчеркнул Медведев.

"Наверное, есть смысл сделать эту ответственность более строгой. Тем более, нам в 2018 году нужно принять большой поток туристов, к нам приедут люди, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, все должно быть безукоризненно", — заключил он.