Доллар дешевеет к евро и иене на фоне рождественских праздников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Доллар дешевеет к евро и иене на фоне празднования католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.04 мск курс доллара к иене опускался до 117,13 иены за доллар со 117,32 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с 1,0455 на предыдущем закрытии.
В понедельник в связи с празднованием католического Рождества были закрыты биржи Австралии и Гонконга, не ведутся торги в Европе. Рынки США, Канады, Мексики и ряда других стран также будут закрыты из-за праздников. Торги на рынках нефти и золота остановлены.
Участники рынка неохотно покупают доллар из-за того что американская валюта уже изрядно подорожала после президентских выборов в США, пишет газета The Wall Street Journal. Тогда инвесторы ожидали, что администрация избранного президента страны Дональда Трампа будет стимулировать экономику, способствуя ускорению темпов повышения процентной ставки ФРС.
"Если это (инициативы Трампа в области экономики — ред.) хорошо пройдет в конгрессе, вероятна дальнейшая скупка доллара", — цитирует газета менеджера Aozora Bank Акиру Морогу (Akira Moroga), который добавил, что если это произойдет, евро может достичь паритета с американской валютой.