Доллар дешевеет к евро и иене на фоне рождественских праздников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Доллар дешевеет к евро и иене на фоне празднования католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.04 мск курс доллара к иене опускался до 117,13 иены за доллар со 117,32 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0463 доллара с 1,0455 на предыдущем закрытии.

В понедельник в связи с празднованием католического Рождества были закрыты биржи Австралии и Гонконга, не ведутся торги в Европе. Рынки США, Канады, Мексики и ряда других стран также будут закрыты из-за праздников. Торги на рынках нефти и золота остановлены.

Участники рынка неохотно покупают доллар из-за того что американская валюта уже изрядно подорожала после президентских выборов в США, пишет газета The Wall Street Journal. Тогда инвесторы ожидали, что администрация избранного президента страны Дональда Трампа будет стимулировать экономику, способствуя ускорению темпов повышения процентной ставки ФРС.

Американский регулятор помог доллару своим решением повысить процентную ставку по итогам заседания в декабре и прогнозом трижды увеличить ее в 2017 году. Сейчас трейдеры оценивают, насколько удастся Трампу провести в жизнь свои экономические планы, пишет газета.

"Если это (инициативы Трампа в области экономики — ред.) хорошо пройдет в конгрессе, вероятна дальнейшая скупка доллара", — цитирует газета менеджера Aozora Bank Акиру Морогу (Akira Moroga), который добавил, что если это произойдет, евро может достичь паритета с американской валютой.