Лизинговые компании с 2017 года получат статус НФО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Лизинговые компании со следующего года получат статус некредитных финансовых организаций (НФО), сообщил Банк России по итогам обсуждения с участниками рынка реформы рынка лизинга.

По результатам встречи с участниками рынка Банк России принял во внимание предложения компаний при подготовке проекта поправок и новаций в законодательство. "В ближайшее время рынок лизинга ожидает реформа, которая изменит его структуру и регулирование… Реформа должна привести к повышению роли лизинга в модернизации российской экономики, удешевлению финансирования лизинговых компаний и снижению стоимости лизинга для нефинансового сектора", — отмечается в сообщении регулятора.

Предполагается, что со следующего года лизинговые компании получат статус некредитных финансовых организаций. По аналогии с другими участниками финансового рынка планируется законодательно утвердить отличительные признаки, по которым компания сможет считаться лизинговой и предлагать клиентам лизинговые продукты: она должна быть юридическим лицом – резидентом Российской Федерации, входить в реестр лизинговых компаний, состоять в саморегулируемой организации (СРО), иметь слово "лизинг" или производные от него в своем названии, а также располагать минимальным размером собственных средств.

Лизинг должен быть основным видом деятельности, другие виды деятельности на финансовых рынках не допускаются. Помимо аренды и финансового лизинга, к лизинговой деятельности могут быть отнесены взыскание и перепродажа лизингового имущества, краткосрочное финансирование клиентов, размещение активов в финансовые инструменты и некоторые другие виды деятельности, отмечает ЦБ.

"Банк России намерен оказать методическую и консультативную поддержку участникам рынка для создания СРО. На нее будут возложены обязанности по ведению реестра компаний, разработке отраслевых стандартов и контролю за их выполнением", — отметили в ЦБ.