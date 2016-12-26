Эксперт прогнозирует рост цен на недвижимость в 2017 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Цены на недвижимость в России могут вырасти на 4-5% в 2017 году, сообщил в интервью РИА Недвижимость коммерческий директор группы компаний "Кортрос" Василий Фетисов.

"Я уверен, что цены не будут падать, ниже уже некуда. Возможно, будет рост в пределах инфляции – это 4-5% в среднем по России", — сказал Фетисов.

Он отметил, что за последние два года себестоимость строительства серьезно выросла.

"Девелоперы пытались оптимизировать затраты, но они все равно растут. Какое-то время они не перекладывались на конечного потребителя, но большое количество новых проектов не позволяют сохранять себестоимость на старом уровне, поэтому, как только спрос позволяет, все сразу начинают повышать цены", — объяснил Фетисов.

Полностью интервью с Василием Фетисовым читайте на сайте "РИА Недвижимость".