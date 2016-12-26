Россельхознадзор с 3 октября по 26 декабря уничтожил 652 тонны "санкционки"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 3 октября по 26 декабря уничтожил 587 тонн растительной продукции и 65 тонн продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию, следует из информации на сайте ведомства.

Как уточняет Россельхознадзор, всего с начала действия меры по состоянию на 26 декабря было задержано 8,692 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8,546 тысячи тонн. Кроме того, задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн.

При этом по состоянию на 3 октября ведомством было задержано 8,105 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции и 343 тонны продукции животного происхождения, уничтожено — 7,959 тысячи тонн и 261 тонна соответственно.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды, которая ввозится в страну, поскольку сама контрабанда становится экономически невыгодной.