Дворкович рассказал об интересе к использованию попутного нефтяного газа

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Правительство РФ обсуждает эффективное использование попутного нефтяного газа (ПНГ), а не либерализацию экспорта газа, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".

"Она (идея либерализации экспорта газа – ред.) обсуждается нефтяными компаниями и на площадке Минэнерго. В правительстве обсуждается вопрос эффективного использования попутного газа, но не либерализация экспорта как таковая", — сказал Дворкович.

В настоящее время в России действует единый экспортный канал, то есть исключительным правом экспорта газа обладает только "Газпром" (или его 100-процентная дочерняя компания "Газпром экспорт"). Исключение сделано лишь для некоторых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), например, для реализуемого "Новатэком" "Ямала СПГ".

После либерализации экспорта СПГ независимые (от "Газпрома") производители газа стали активнее обращаться к руководству страны с просьбой допустить их к экспорту и трубного "голубого топлива". Например, "Новатэк" просил разрешить экспортировать газ компании "Арктикгаз" (СП с "Газпром нефтью") в Европу путем заключения соглашения с "Газпром экспортом". "Роснефть" обращалась с просьбой допустить независимых к к экспорту трубного газа в Европу, а также к экспорту газа в Китай по газопроводу "Газпрома" "Сила Сибири". Предполагалось, что эта возможность, в том числе, будет использована для направления на экспорт попутного нефтяного газа с месторождений "Роснефти" в Восточной Сибири.

За продолжение обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей либерализацией экспорта газа в РФ, выступает и ФАС.

При этом сам "Газпром" считает нецелесообразным доступ независимых производителей к экспорту трубопроводного газа. Как заявлял зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев, это создаст конкуренцию среди российских поставщиков энергоресурсов, что невыгодно для национальных интересов государства.