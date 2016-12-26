Дворкович считает нецелесообразным создание новой авиакомпании

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не против идеи запуска новой авиакомпании на базе "Трансаэро", однако, по его мнению, сложно сказать, есть ли место на рынке для нового перевозчика.

"Если есть инвесторы, то кто же против? Главное, чтобы они были в состоянии обеспечить деятельность компании. У государства нет ресурсов для создания новых компаний", — заявил вице-премьер в интервью газете "Ведомости".

Рынок, по мнению Дворковича, растет, в том числе за счет механизмов поддержки: льгот, субсидирования межрегиональных перевозок. "Но есть ли ниша для новой авиакомпании, сказать сложно", — отметил он. "Нам важно, чтобы были и другие компании, потому что они осуществляют региональные перевозки. Конкуренция в этом секторе критически важна. Но не избыточная, потому что это приведет к банкротству компаний", — добавил Дворкович.

Тем не менее, по его мнению, конкуренция в авиаотрасли на сегодняшний день достаточна. "На международных авиалиниях конкуренция достаточная, тем более что там работают и иностранные авиакомпании. А окупать деятельность только за счет внутренних маршрутов невозможно. … Из этого следует, что раз на международных направлениях достаточно, значит, пока хватит и на внутренних", — отметил он.

"Трансаэро" осенью этого года представила план перезапуска предприятия. "Трансаэро" предложила кредиторам конвертировать долг в акции новой авиакомпании.

Бывший второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" в 2015 году не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.