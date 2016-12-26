Дворкович предположил, кто будет участвовать в приватизации "Ростелекома"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы вряд ли смогут поучаствовать в приватизации "Ростелекома", поскольку оператор решает, в том числе, задачи обеспечения информационной безопасности государства, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ростелеком" выполняет функции, связанные, в том числе, с обеспечением безопасности государства в информационной сфере. Очень трудно отделить эту тему от технологической системы всей компании. Если речь пойдет об иностранном инвесторе, то не уверен, что мы готовы пойти на это", — сказал Дворкович в интервью газете "Ведомости".

"Такие функции доверить иностранцам не можем. И у любой компании из чувствительных секторов есть свои тонкости, поэтому в этих сферах надо находить решения, не связанные с иностранными инвесторами", — добавил вице-премьер.

Он выразил надежду, что в будущем инвестировать в акции крупнейшего телеком-оператора страны смогут обычные граждане. "Надеюсь, в будущем таким источником станут пенсионные деньги, и фактически все наши граждане станут акционерами такого рода компаний через пенсионные фонды, чье присутствие будет постепенно расширяться", — сказал он.

Подготовленный Минэкономразвития проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы включает 509 акционерных обществ. В частности, в трехлетний период предлагается прекратить участие РФ в уставном капитале "Ростелекома" (доля государства в уставном капитале составляет 45,04%).