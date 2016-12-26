Ставка RUONIA 23 декабря снизилась до 10,08%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 23 декабря, снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 10,08% годовых, свидетельствуют данные Банка России.

В расчете ставки учитывались сделки объемом 202,95 миллиарда рублей.

RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.

Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.