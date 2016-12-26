Белоруссия частично согласилась с предложением "Транснефти" по тарифам

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Белорусская нефтетранспортная компания "Полоцктранснефть Дружба" уведомила "Транснефть" о согласии на предложенную российской компанией индексацию тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 11,76%, "Гомельтранснефть Дружба" на предложенную индексацию в 5,8% не согласилась, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Полоцктранснефть Дружба" уведомил нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76%. "Гомельтранснефть Дружба" на предложенную индексацию в 5,8% не согласился", — сказал Демин.
"Транснефть" уведомила о полученных ответах ФАС РФ. "Теперь, согласно подписанной между странами методике, дальнейшими переговорами будет заниматься с российской стороны ФАС", — пояснил представитель "Транснефти".
Минск намерен продолжить переговоры по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию в 2017 году, сообщил ранее РИА Новости источник в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.