Белоруссия частично согласилась с предложением "Транснефти" по тарифам

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Белорусская нефтетранспортная компания "Полоцктранснефть Дружба" уведомила "Транснефть" о согласии на предложенную российской компанией индексацию тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 11,76%, "Гомельтранснефть Дружба" на предложенную индексацию в 5,8% не согласилась, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Полоцктранснефть Дружба" уведомил нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76%. "Гомельтранснефть Дружба" на предложенную индексацию в 5,8% не согласился", — сказал Демин.

"Транснефть" уведомила о полученных ответах ФАС РФ. "Теперь, согласно подписанной между странами методике, дальнейшими переговорами будет заниматься с российской стороны ФАС", — пояснил представитель "Транснефти".

Минск намерен продолжить переговоры по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию в 2017 году, сообщил ранее РИА Новости источник в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам, как сообщила российская компания ранее, Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.