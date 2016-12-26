Долги по зарплате работникам "Промтрактора" выплатят из кредита ВЭБа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками входящего в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) и расположенного на территории Чувашии ЗАО "Промтрактор" планируется выплатить из средств, которые предоставит концерну в виде кредита Внешэкономбанк (ВЭБ), сообщила в понедельник пресс-служба органов власти республики.

"На ЗАО "Промтрактор" работникам не выплатили 25,6 миллионов рублей. При этом в Минэкономразвития уточняют, в ходе заочного заседания наблюдательного совета ВЭБ принято положительное решение по вопросу предоставления концерну "Тракторные заводы" стабилизационного кредита. Ожидается, что долги по заработной плате здесь будут закрыты до конца текущего года", — говорится в сообщении.

Министерство труда Чувашии сообщает, что данным на 21 декабря в режиме неполной занятости на "Промтракторе" работает 63 сотрудника завода, еще 53 человека находились в отпусках без сохранения заработной платы.

В целом в Чувашии, без учета "Промтрактора", задолженность по выплате заработной платы в настоящее время составляет 20,2 миллиона рублей перед 368 работниками пяти организаций региона.