Совет свободного порта на Камчатке утвердил восемь инвестпроектов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наблюдательный совет свободного порта в Камчатском крае утвердил восемь инвестиционных проектов общим объемом более 1,7 миллиарда рублей, сообщает Минвостокразвития.

Реализацию новых инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и расширение режима свободного порта рассмотрели на Камчатке участники заседания наблюдательного совета свободного порта под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

"Члены наблюдательного совета одобрили восемь инвестиционных проектов. Общая сумма частных инвестиций в эти проекты составит более 1,7 миллиардов рублей. Планируется создание 154 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

"Проекты разные: от небольших проектов объемом 20 миллионов рублей в сфере бытового обслуживания до проектов объемом 700 миллионов рублей по созданию порт-хаба по комплексному обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов", — цитирует ведомство слова Галушки.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, Камчатка является инвестиционно-привлекательным регионом. "У края есть потенциал, его нужно использовать для привлечения как российских, так и иностранных инвесторов", – приводит слова Тихонова Минвостокразвития.

Федеральный закон о свободном порте Владивостока вступил в силу в октябре 2015 года. Режим порто-франко распространяется на территории 15 муниципальных образований Приморского края. После принятия законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и закон "О свободном порте Владивосток" режим порто-франко был распространен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), Приморский край (Лазовский муниципальный район). Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы.

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