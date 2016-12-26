РЖД в 2016 году увеличили закупки рельсов в 1,5 раза

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. РЖД в 2016 году увеличили закупки рельсов практически в 1,5 раза, или на 50,8%, по сравнению с предыдущим годом — до 947,7 тысячи тонн, следует из слов представителя компании.

"В 2016 году ОАО "РЖД" приобрело 947,7 тысячи тонн рельсов. Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Так, ООО "ЕвразХолдинг" поставило 677,8 тысячи тонн, ОАО "Мечел" — 269,9 тысячи тонн", — сообщили РИА Новости в РЖД в понедельник.

Новые рельсы применяются РЖД как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей. Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 метров. В 2016 году РЖД закупили 404,6 тысячи тонн таких рельсов, в том числе 256 тысяч тонн — производства "Мечел", 148,6 тысячи тонн — Evraz. Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 метров и другой рельсовый прокат.

Представитель компании напомнил, что РЖД в 2015 году приобрели 628,4 тысячи тонн рельсов, в том числе 47,5 тысячи тонн — дифференцированно-термоупрочненных длиной 100 метров. Весь объем в 2015 году был поставлен компанией Evraz. Таким образом, закупки в текущем году выросли на 50,8%.

РЖД изначально сообщали о планах закупить в 2016 году 850 тысяч тонн рельсов, в том числе до 700 тысяч тонн у Evraz и 150 тысяч тонн у "Мечела". Однако позднее компания сообщила, что планирует закупить 875,5 тысячи тонн, в том числе 655,5 тысячи тонн — у Evraz, 220 тысяч тонн — у "Мечела".