Петербург заключил с "Метростроем" дополнительный контракт по "Зенит-Арене"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Петербургский комитет по строительству и компания "Метрострой" заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.
Ранее в понедельник представитель подрядчика — компании "Метрострой" сообщил РИА Новости о завершении строительных работ на новой спортивной арене. Вице губернатор Петербурга Игорь Албин в декабре сообщал, что после завершения общестроительных работ и получения акта ввода стадиона в эксплуатацию предстоит, в частности, провести работы по адаптации стадиона к требованиям FIFA, а также устранить вибрацию выкатного поля.
Вечером в понедельник пресс-секретарь генподрядчика строительства компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк рассказала агентству Р-Спорт, что сдачу работ на стадионе продлили до 31 марта 2017 года.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности.