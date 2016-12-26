Петербург заключил с "Метростроем" дополнительный контракт по "Зенит-Арене"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Петербургский комитет по строительству и компания "Метрострой" заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Цена контракта — 952,086 миллиона рублей. Дата начала исполнения контракта — 20.12.2016. Дата окончания исполнения контракта — 31.03.2017", — говорится в карточке контракта.

Ранее в понедельник представитель подрядчика — компании "Метрострой" сообщил РИА Новости о завершении строительных работ на новой спортивной арене. Вице губернатор Петербурга Игорь Албин в декабре сообщал, что после завершения общестроительных работ и получения акта ввода стадиона в эксплуатацию предстоит, в частности, провести работы по адаптации стадиона к требованиям FIFA, а также устранить вибрацию выкатного поля.

Вечером в понедельник пресс-секретарь генподрядчика строительства компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк рассказала агентству Р-Спорт, что сдачу работ на стадионе продлили до 31 марта 2017 года.

В июле аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" и АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составляет 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей, соответственно).

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности.