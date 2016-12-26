Молодцов: на НПЗ в 2017 году модернизируют не менее 12 установок

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Не менее двенадцати установок на нефтеперерабатывающих заводах России будут модернизированы в 2017 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
По его словам, министерство ожидает, что благодаря модернизации будет расти глубина переработки, которая в этом году выросла на 4,5-5%.
"При текущем объеме производства бензина 38-39,8 миллионов тонн мы внутреннюю потребность рынка закроем", — подчеркнул замминистра.
Ранее директор профильного департамента Минэнерго РФ Михаил Грязнов сообщал, что комплексная модернизация нефтеперерабатывающих заводов России в 2011–2015 годы, которая позволила осуществить переход на топливо класса 5, обошлась нефтяным компаниям в 1 триллион рублей, объем инвестиций в нефтепереработку в 2016 году ожидается на уровне прошлого года в 214 миллиардов рублей. В 2014 году объем инвестиций составлял 289,6 миллиарда рублей.
ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство до 2020 года 99 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива, и 37 установок глубокой переработки. В 2015 году введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки нефти, в 2016 году ожидался ввод в эксплуатацию 12 установок.