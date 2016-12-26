Молодцов: на НПЗ в 2017 году модернизируют не менее 12 установок

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Не менее двенадцати установок на нефтеперерабатывающих заводах России будут модернизированы в 2017 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"По этому году мы имеем в итоге 70 модернизированных установок, в следующем году — от 12 до 18. К 2020 году мы должны модернизировать 120 установок из 125. Мы получили все те установки, которые предполагали. На конец прошлого года их количество составило 58, в этом году — 13, одна переходила с прошлого года", — сказал Молодцов.

По его словам, министерство ожидает, что благодаря модернизации будет расти глубина переработки, которая в этом году выросла на 4,5-5%.

"При текущем объеме производства бензина 38-39,8 миллионов тонн мы внутреннюю потребность рынка закроем", — подчеркнул замминистра.

Ранее директор профильного департамента Минэнерго РФ Михаил Грязнов сообщал, что комплексная модернизация нефтеперерабатывающих заводов России в 2011–2015 годы, которая позволила осуществить переход на топливо класса 5, обошлась нефтяным компаниям в 1 триллион рублей, объем инвестиций в нефтепереработку в 2016 году ожидается на уровне прошлого года в 214 миллиардов рублей. В 2014 году объем инвестиций составлял 289,6 миллиарда рублей.

ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство до 2020 года 99 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива, и 37 установок глубокой переработки. В 2015 году введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки нефти, в 2016 году ожидался ввод в эксплуатацию 12 установок.