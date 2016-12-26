ВВП России в ноябре со снятой сезонностью вырос на 0,4% по оценке ВЭБа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. ВВП России со снятой сезонностью вырос в ноябре на 0,4% против нулевого значения в октябре 2016 года, в целом за январь-ноябрь снижение ВВП составило 0,6%, сообщил Внешэкономбанк.
При этом ноябрьский рост вызван в основном оживлением темпов роста отраслей промышленного производства и строительства, отмечают в госкорпорации.
В отрицательной зоне остается динамика торговли (минус 0,3%), платных услуг (минус 0,3%), а также чистых налогов (минус 0,3%) в результате продолжающегося сокращения роста НДС и подакцизной продукции, уточнил ВЭБ.
По данным Минэкономразвития РФ, опубликованным 26 декабря, ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, за январь-ноябрь – снизился на 0,6%. С очисткой от сезонного фактора ВВП вырос на 0,1% в месячном исчислении, отмечало МЭР.