ВВП России в ноябре со снятой сезонностью вырос на 0,4% по оценке ВЭБа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. ВВП России со снятой сезонностью вырос в ноябре на 0,4% против нулевого значения в октябре 2016 года, в целом за январь-ноябрь снижение ВВП составило 0,6%, сообщил Внешэкономбанк.

"В ноябре 2016 года динамика ВВП к соответствующему периоду прошлого года вернулась в область положительных значений, продемонстрировав рост на 0,2% против снижения на 0,8% в октябре текущего года. Спад ВВП за период январь-ноябрь замедлился до 0,6% по сравнению с 0,7% в январе-октябре текущего года. По отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП со снятой сезонностью вырос на 0,4% против нулевого значения в октябре 2016 года", — говорится в сообщении ВЭБа.

При этом ноябрьский рост вызван в основном оживлением темпов роста отраслей промышленного производства и строительства, отмечают в госкорпорации.

Высокую положительную динамику с исключенной сезонностью показали обрабатывающая промышленность (1%), производство электроэнергии, газа и воды (1,2%), строительство (2,1%), транспорт (1%), производство продукции сельского хозяйства (0,8%).

В отрицательной зоне остается динамика торговли (минус 0,3%), платных услуг (минус 0,3%), а также чистых налогов (минус 0,3%) в результате продолжающегося сокращения роста НДС и подакцизной продукции, уточнил ВЭБ.

По данным Минэкономразвития РФ, опубликованным 26 декабря, ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, за январь-ноябрь – снизился на 0,6%. С очисткой от сезонного фактора ВВП вырос на 0,1% в месячном исчислении, отмечало МЭР.