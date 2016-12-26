Альфа-банк не планирует участвовать в санации Татфондбанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Альфа-банк не заинтересован в санации Татфондбанка, сообщили РИА Новости в кредитной организации.

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на человека, близкого к ЦБ, и топ-менеджера одного из банков Татарстана, сообщила, что Банк России возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 миллиардов рублей на поддержку банков Татарстана.

Это уже вторая попытка найти санатора, отмечало издание. Правительство Татарстана, ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря. Как сообщали источники газеты, тогда переговоры велись с группами ВТБ и "Открытие". "ВТБ 24" изучал активы Татфондбанка и думал о санации банка, а ВТБ рассматривал выкуп хороших активов Татфондбанка, "Открытие" от санации отказалось, пишет газета. На этот раз среди кандидатов — Альфа-банк.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Ранее, 13 декабря, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов на период с 14 по 17 декабря. До этого банк сообщил о повышенном спросе на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций СМИ о возможной санации, а также ввел лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 15 тысяч рублей в сутки.

После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк. Татфондбанк был также спонсором в международных платежных системах Visa или Mastercard для Алтынбанка, Интехбанка и Татагропромбанка.

ЦБ не только искал санатора, но и настаивал на участии татарстанского правительства в спасении Татфондбанка, пишет газета. "Татнефть", контролируемая правительством Татарстана, на прошлой неделе продала 22% "Нижнекамскнефтехима" группе ТАИФ за 32 миллиарда рублей, сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, сообщил изданию банкир, близкий к одной из сторон сделки. Однако местный чиновник сообщил газете, что эти деньги могут потребоваться и для поддержания банка "Ак барс".