Экспорт нефти из Ирака в ноябре вырос на 2,66%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Ирак, второй по величине добычи производитель ОПЕК, в ноябре нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,66% по сравнению с октябрем — до 3,47 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам октября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,383 миллиона баррелей.

Всего в ноябре Ирак экспортировал 104,1 миллиона баррелей нефти (снижение на 0,76% по сравнению с октябрем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождений Басра и Киркук. Ноябрьский объем экспорта с месторождения Басра сократился по сравнению с октябрем на 0,38% и составил 102,2 миллиона баррелей, с месторождения Киркук экспорт упал на 17,4%, до 1,9 миллиона баррелей.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 4,216 миллиарда долларов при средней цене в 40,5 доллара за баррель. В октябре эти доходы составляли 4,426 миллиарда долларов.

В настоящее время Ирак, который занимает пятое место в мире по величине запасов нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций.