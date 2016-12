Россельхознадзор усилил контроль за морепродуктами с трех китайских фирм

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 26 декабря вводит режим усиленного лабораторного контроля за продукцией трех китайских предприятий, поставляющих свежие и переработанные морепродукты, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из Китая", — говорится в сообщении.

Так, вредные вещества были выявлены в креветке свежемороженой без головы компании Zhangzhou Fortune Food Co., Ltd, креветке в масле с головой в панцире компании Yangjiang Anyang Food Co., Ltd, а также в мясе мидий в масле производства компании Donggang District Qinlou Street Shengxiang Cold Storaged Factory.

Donggang District Qinlou Street Shengxiang Cold Storaged Factory продает готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочие водные беспозвоночные. Zhangzhou Fortune Food Co., Ltd. и Yangjiang Anyang Food Co. занимаются продажей ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих, охлажденных, мороженых, а также сваренных на пару или в кипящей воде.