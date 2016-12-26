Депутат рассказал о возглавивших "Вертолеты России" и "Рособоронэкспорт"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский, а руководить "Рособоронэкспортом" назначен уже бывший глава "Вертолетов" Александр Михеев, сообщил журналистам в понедельник первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский", — заявил Гутенев.

Он добавил, что новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже бывший гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

По его словам, "эти назначения были ожидаемы".

"Андрей Богинский возглавлял авиационный департамент в Минпромторге и, будучи заместителем министра, курировал это направление. Он сделал серьезный вклад в его развитие, поэтому решения о назначениях этих руководителей на новые посты считаю вполне логичными и обоснованными", — отметил депутат.

Гутенева отметил, что Михеев многие годы отдал работе в "Рособоронэкспорте", знает специфику работы главного военного экспортера страны.

"Возглавив холдинг, объединяющий отечественную вертолетную индустрию, он многое сделал для активизации продаж российских вертолетов за рубеж и в этом деле очень преуспел", — отметил депутат.